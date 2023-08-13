كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن شروط وموعد تقليل الاغتراب بعد القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2023، موضحة أن المرحلة ستنطلق بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثاني، حيث يمكن للطلاب بعدها التقدم للتحويل وفقاً للمواعيد التي تحددها اللجنة العليا لللتنسيق.

شروط وموعد تقليل الاغتراب بعد القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2023

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن شروط وموعد تقليل الاغتراب بعد القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2023، تم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، موضحة أبرز الاشتراطات في أن التحويل للطالب بعد الترشح لا يتم إلا عن طريق مكتب التنسيق، وأن يكون تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة «أ» التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة من إحدى إداراتها التعليمية، وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشحه في موقع آخر.

مرحلة تحويل تقليل الاغتراب 2023

وقالت المصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يحق للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم التقدم عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني للكليات والمعاهد العلمية والنظرية التي تقبل شهادتهم «الثانوية المصرية وما يعادلها والشهادات الفنية» والتي ننفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبارات المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التي تشترط ذلك.