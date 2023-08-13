الخارجية تعلن عن موقع تسوية موقف التجنيد للمصريين في الخارج

كشفت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن موقع تسوية موقف التجنيد للمصريين في الخارج، من أجل تسهيل موقف التجنيد على المطلوبين للتجنيد، وهم في أعمار تبدأ من 19 سنة حتى 30 سنة، وجاء هذا القرار بعد خبر أعلنت عنه الخارجية نهاية الشهر الماضي ولم تشر حينها إلى الموقع.

موقع تسوية موقف التجنيد للمصريين في الخارج

وأشارت الخارجية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى رابط موقع تسوية موقف التجنيد للمصريين في الخارج، وسيبدأ تلقي الطلبات بداية من 14 أغسطس 2023 لمدة 30 يوما، لذا يجب على الأشخاص الإسراع بالاشتراك في المبادرة، التي أطلقتها وزارة الخارجية المصرية، من أجل التسهيل على المواطنين المصريين الموجودين في الخارج.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية للإعلان عن موقع تسوية موقف التجنيد للمصريين في الخارج: «إلحاقا بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، اعتبارا من سن (19 عاما) وحتى سن (30 عاما)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30عاما)، تعلن وزارة الخارجية أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي، لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من 14 أغسطس 2023 ولمدة ثلاثين يوما».

نصيحة بعد معرفة موقع تسوية موقف التجنيد للمصريين في الخارج

وأضافت وزارة الخارجية، في بيانها، أنه يُرجى من السادة المواطنين المقيمين بالخارج، ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، خلال المدة المحددة، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.