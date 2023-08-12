مساعد وزير الخارجية الأسبق: دعم المرأة والشباب يهدف إلى تحقيق التنمية للدولة

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لأول مرة في مصر، يكون لدينا سيدة تشغل منصب محافظ كالبحيرة ودمياط، فضلا عن النواب وغيرهم من المناصب، مؤكدة أهمية دعم المرأة والشباب من أجل تحقيق التنمية للدولة، مشيرة إلى أنه لأول مرة، تشهد مصر شغل السيدات مناصب مختلفة في الأحزاب السياسية.

أهمية المشاركة السياسية للمرأة

وأضافت «عمر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن نسبة إقبال المرأة على العملية الانتخابية خلال السنوات الماضية كانت من أعلى النسب، وهذا مؤشر ودليل على عملية التمكين السياسي التي تمت في كل محافظات مصر، مشيرة إلى أنه كان هناك نوع من التوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة وهذا ما انعكس إيجابيا على نسبة المشاركة.

أهمية دعم المرأة وتمكينها

وتابعت، أننا ما زلنا متمسكين باللقب الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي على السيدات وهو «عظيمات مصر»، وهذا ما ينطبق على المرأة المصرية من كل النواحي وبجميع فئاتها فلا يقتصر على السفراء أو الوزراء وهكذا، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي حرص على ملف تمكين المرأة وتكريمها، وهذا أكبر حافز لاستمرارهن ببذل قصارى جهودهن لتحقيق التقدم المنشود، وليس فقط للحصول على حقوقهن.