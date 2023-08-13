غواصون ينقذون فتاتين في حادث غرق بمطروح

نجح غواصون في قرية الجوهرة السياحية في الساحل الشمالي، منذ قليل، في إنقاذ فتاتين إثر وقوع حادث غرق، في البحر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ويعانون من صعوبة في التنفس، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مصابو غرق في البحر بالساحل الشمالي

واستقبلت، مساء اليوم الأحد، مستشفى رأس الحكمة المركزي مصابين في حادث غرق، وننشر الأسماء والحالات وهما، ندا رمضان عبده 14 سنة من القاهرة تعاني من صعوبة في التنفس، والحالة العامة متوسطة، وجرى وضعها تحت الملاحظة، وعهد رؤوف عبدالوهاب 17 سنة من المنصورة تعاني من صعوبة في التنفس، والحالة العامة متوسطة، وجرى وضعها تحت الملاحظة، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهما من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى رأس الحكمة، وعمل الأشعة اللازمة وإجراء التحاليل الطبية حسب كل حالة على حدة حتى تماثلهما للشفاء.

رعاية طبية متخصصة

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» تقديم الخدمات الطبية المتقدمة والمتخصصة في حالة الغرق، والتي تحدث في مطروح والساحل الشمالي خلال موسم الصيف، والتعامل معها بشكل سريع.