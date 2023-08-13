مخالفات انتظار يرتكبها قائدو السيارات تستوجب عقوبة قانونية.. اعرفها

شدد قانون المرور على العقوبات المرورية للمخالفين من قائدي السيارات، وبحسب القانون المعمول به حاليا، فهناك مخالفات تصل عقوبتها إلى سحب الرخصة، فضلا عن أن بعض المخالفات، لا يجوز التصالح عليها، ومخالفات أخرى يجوز التصالح عليها، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» مخالفات الانتظار التي يرتكبها قائد السيارة ويُسأل عنها قانونا.

مخالفات انتظار يرتكبها قائد السيارة ويُسأل عنها قانونا

يقول اللواء أحمد هشام، إن من المخالفات التي تستوجب عقوبة قانونية، ترك السيارة في الأماكن غير المخصصة لركن السيارات، طبقا لقانون رقم 150 لسنة 2020، وترك السيارة أيضا في الصف الثاني أو أكثر بنهر الطريق، وترك السيارة عمودي بنهر الطريق، مؤكدا أن القانون يسمح فقط بترك السيارة بجوار الرصيف.

ترك السيارة في مطالع ومنازل الكباري

وأوضح الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، أن من المخالفات أيضا: ترك السيارة بالأماكن المخصصة لسيارات ذوي الإعاقة، وترك السيارة في مطالع ومنازل الكباري، ويعاقب عليها قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بقانون رقم 121 لسنة 2008، بغرامة مالية يجوز التصالح فيها بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 500 جنيه مثل الوقوف في مطالع ومنازل الكباري عمدا.