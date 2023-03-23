«توصل بالسلامة».. تجنب مخالفات الرادار حال الانتظار في الممنوع

قامت الإدارة العامة للمرور بنشر خدماتها المرورية على الطرق السريعة والشوارع لتحرير المخالفات المرورية بأنواعها، حتى تتجنب تحرير أي مخالفات مرورية ضدك، عليك اتباع عدد من النصائح والإرشادات المهمة أثناء قيادتك لسيارتك، حفاظًا على حياتك وحياة من معك بالسيارة.

توصل بالسلامة

وأطلقت «الوطن»، سلسلة «توصل بالسلامة»، بهدف توعية قائدي السيارات بالنصائح الواجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تفاديا لوقوع الحوادث، في إطار دورها الخدمي لوزارة الداخلية .

مخالفات الرادار حال الانتظار في الممنوع

ومن بين النصائح الواجب اتباعها أثناء قيادتك للمركبة، الحرص على عدم تعطيل حركة المرور عن عمد وتجنب المخالفات منها مخالفة الرادار أثناء انتظارك بالممنوع حيث قيمة المخالفة في الممنوع أي مطالع ومنازل الكباري تبدأ من 500 جنيه.

مخالفة عدم ربط حزام الأمان

وفي نفس السياق، حدد قانون المرور الجديد مخالفة في حالة عدم ربط حزام الأمان بالنسبة للسائق أو الراكب المجاور للسائق، حيث أوضح قانون المرور أن غرامة عدم ارتداء السائق أو الشخص المجاور له لحزام الأمان تكون 100 جنيه كحد أدنى، و300 جنيه كحد أقصى.