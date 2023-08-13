روسيا تعلن إسقاط 3 صواريخ فوق جسر بالقرم وتدمير 25 مسيرة أوكرانية

شهدت أزمة روسيا وأوكرانيا تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت روسيا الاتحادية عن إسقاط 3 صواريخ أوكرانية، على الأقل، فوق أحد الجسور في شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى إسقاط 25 طائرة بدون طيار، في ظل الهجمات الأوكرانية المستمر بهذه الطائرات، التي حصلت عليها مؤخراً من عدد من الدول الغربية، التي تدعمها بلا حدود منذ بداية الأزمة.

تعليق رئيس شبه جزيرة القرم

وكتب رئيس شبه جزيرة القرم المُعين من قبل روسيا، سيرجي أكسيونوف، عبر تطبيق «تليجرام»، أنه «تم إسقاط صاروخ آخر للعدو فوق مضيق كيرتش، شكراً لقوات الدفاع الجوي لدينا على مهنيتهم العالية ويقظتهم»، وجاء هذا التعليق بعد تعرض الجسر لانهيار أجزاء منه في أكتوبر الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا بالتسبب في الحادث.

إسقاط 25 مسيرة أوكرانية

وتأتي هذه الصواريخ وسط الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام طائرات بدون طيار، حيث أعلنت موسكو، اليوم الأحد، عن إسقاط 25 طائرة مسيرة، تابعة لكييف، بحسب بيانات صدرت عن وزارة الدفاع الروسية.

فيما كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيخور كوناشينكوف، عن اعتراض بلاده 8 صواريخ من نوع «هيمارس»، وتدمير 25 مسيرة في مناطق «كريمينايا وروبيجنايا وزولوتاريوفكا» في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلدتي «ترودوفسكوي وغورلوفكا» في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدتي «تشابايفكا وأوتشيريفاتايا» بمقاطعة زبوريجيا.

وعملت روسيا على تحديث أسلحتها مؤخراً، حيث أدخلت فيها مضادات للمسيرات، تعرف باسم «كونتور»، التي يمكنها إسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية عقب تعقب دقيق لها، في ظل الهجمات المستمرة من جانب أوكرانيا على روسيا باستخدام هذا النوع من الطائرات بدون طيار.