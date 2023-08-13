10 تصريحات في المؤتمر الصحفي للقائمين على مهرجان القاهرة للدراما

شهدت مدينة العلمين الجيدة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، التي تأتي تحت شعار «60 سنة دراما»، الذي من المقرر أن يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، الخميس المقبل، 24 أغسطس.

أبرز تصريحات مسؤولي مهرجان القاهرة للدراما

وتستعرض جريدة «الوطن» أبرز تصريحات الفنان يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة تحكيم المهرجان، وعدد من المنظمين، وذلك في السطور التالية.

1- تخصيص جائزتين في المهرجان هذا العام، الأولى جائزة لجنة التحكيم والجائزة الثانية للجمهور.

2- إعلان نتيجتي لجنة التحكيم واستفتاء الجمهور، يوم 24 أغسطس في العلمين.

3- الدورة الثانية للمهرجان بعنوان «60 سنة دراما»، منذ انطلاق أول عمل موثق هو مسلسل هارب من الأيام.

4- المهرجان سيكرم رموزا أبدعوا وشكلوا الدراما، من ممثلين ومؤلفين وإخراج ومصورين بما فيهم الراحلين.

5- الأعمال الدرامية في المهرجان ليست مقتصرة على مسلسلات موسم دراما رمضان.

المهرجان خاص بالأعمال المصرية

6- الاستعداد للمهرجان استمر شهرين.

7- المهرجان سيكون خاصا بالأعمال المصرية.

8- نعمل على أن يكون المهرجان عربيا في الفترة المقبلة.

9- المهرجان يقام في نسخته الثانية في مدينة العلمين الجديدة لأول مرة.

10- إقامة المهرجان في العلمين الجديدة يهدف لتنشيط السياحة في المدينة.