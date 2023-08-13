أحمد المسلماني يكشف عن تفاصيل مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ودعم القاهرة له

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، دُعم دائما من القاهرة، «لما بنسمع كلمة مؤتمر نعتقد إنه حدث له بداية ونهاية، لكن أحيانا نستخدم كلمة مؤتمر باعتبار أنها آلية دائمة، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، وكانت فعاليته خاصة بمؤتمر بعينه، ولكنها أصبحت منظمة وأصبح اسمها منظمة التعاون الإسلامي».

الهدف من المؤتمر

وأضاف المسلماني، خلال برنامجه «الطبعة الأولى»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»: «حزب المؤتمر حزب كبير، وحكم الهند سنوات طويلة، ولكن اسمه حزب المؤتمر، وعندما نقول مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، نتحدث عن آلية دائمة وليس مؤتمر واحد عقد وانتهى، ومؤتمر بغداد عقد عام 2021، والدورة الأولى كانت في بغداد، والدورة الثانية كانت في الأردن، وهذه الآلية الهدف منها دعم العراق».

الدول المشاركة في المؤتمر

وأكمل المسلماني: «توجد آلية ثلاثية وهي مصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الـ6، بالإضافة إلى فرنسا وإيران وتركيا والجامعة العربية والأمم المتحدة وهذه الدول شاركت في المؤتمر عامي 2021 و 2022».