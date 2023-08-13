إصابة شخص في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي

أصيب شخص بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، مساء اليوم الأحد، بدائرة محافظة الفيوم، بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يده وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بصورة جزئية، فيما هرعت سيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي قبل كمين الروس بـ 100 متر اتجاه القاهرة، بدائرة مركز شرطة الفيوم ووجود مصاب.

نقل المصاب للمستشفى

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، عن إصابة سائق السيارة بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصاب لمستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم له.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.