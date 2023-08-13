قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. اعرف الكليات الخاصة والأهلية الرسمية

20 جامعة أهلية و27 جامعة خاصة، تتضمنها خريطة التعليم الخاص والأهلي في مصر، والذي يتم بمعرفتها، قبول أعداد كبيرة من خريجي الثانوية العامة، تزامناً مع أعمال مكتب التنسيق، كي يتمكنوا من اختيار الجامعة والكلية التي سوف يلتحقون بها لتحقيق طموحاتهم في الالتحاق بسوق العمل المناسب.

قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، وتشمل هذه القائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة منها الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية.

قبل إعلان التنسيق.. الكليات الخاصة والأهلية الرسمية في مصر 2023

وفقاً للموقع الإلكتروني، وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجامعات الخاصة وتضم (27) جامعة خاصة وهي على النحو التالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

قبل إعلان التنسيق.. تعرف على الكليات الخاصة والأهلية الرسمية في مصر 2023

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكون الجامعات الأهلية وتضم (20) جامعة أهلية وهي على النحو التالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.