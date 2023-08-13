رامي جمال يطلب من جمهوره اختيار لون أغنيته القادمة: «حب ولا حزن»

شارك الفنان رامي جمال، جمهوره، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، في اختيار أغنيته القادمة بين اللون الرومانسي أو الحزين.

ونشر رامي جمال، صورا له، وعلق عليها قائلا: «تحبوا الأغنية الجاية حب ولا حزن من غير ما أشوف طبعا الحزن أكتر».

وبعد منشور رامي جمال، انهالت تعليقات الجمهور، لتؤكد اختيار الجمهوري للّون الحزين، مشيرين إلى أنه بارع فيه.

أغنية حكايتنا منهية

وحقق رامي جمال، نجاحا كبيرا بأغنية «حكايتنا منهية»، التي تتمتع بالطابع الحزين وروج للأغنية، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «ماتخلوش حاجة تنسيكم إن بكرة الخميس ها الخميس، وهحاول أخلي كل خميس للغنوة الحزينة».