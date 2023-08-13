مؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023.. تؤهلك لمنصب دبلوماسي

مؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023، تشغل المئات من الطلاب وأسرهم، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وقرب ظهور نتيجة التنسيق في المرحلة الأولى بعد ساعات قليلة.

وتستعرض «الوطن» مؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل عام ومستمر.

مؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023

وتعد مؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023 مهما لطلاب الثانوية العامة خاصة الطلاب المتفوقون منهم، وأصحاب المجاميع المرتفعة.

تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وجاءت مؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023 بحسب التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، هو 86.34%.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، بحسب الموقع الرسمي للكليات كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة.

- عدد 8 صور شخصية مدون عليها الاسم بالكامل.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة من استمارة 6 جند للطلاب الذكور أو استمارة 7 جند.

- إيصال بالمصروفات الدراسية بعد سدادها.

- أصل بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.