توقعات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. اعرف مؤشرات النتيجة

انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من الاستعدادات النهائية لبدء تنسيق القبول بالجامعات، حيث تستقبل الطلاب غدا وعلى مدار 5 أيام لكتابة رغباتهم في الكليات المفضلة، أما طلاب الشعبة الأدبية فهم يحاولون معرفة توقعات تنسيق كليات القمة، وخاصة توقعات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

توقعات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء وطلاب الثانوية العامة؛ تستعرض «الوطن» توقعات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من واقع تنسيق العام الماضي، والذي جاء على النحو التالي:

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 354 درجة.

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية 348 درجة.

كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس 345 درجة.

كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف 340 درجة.

توقعات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للشعبة العلمية

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية رياضة 320 درجة.

كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس رياضة 318 درجة.

كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف رياضة 316 درجة.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة

وعلى جانب أخر استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 وجاءت على النحو التالي:

النسبة المئوية العامة للنجاح للعام الحالي 78.81% مقارنة بـ74.5% للعام الماضي، وبمدارس الثانوي العام بلغت العام الحالي 84.0% مقارنة بـ78.0% للعام الماضي، وبلغت 88.6% للعام الحالي بالمدارس الرسمي لغات، مقارنة بـ81.6% للعام الماضي، وبالنسبة للمدارس الخاصة (معان).

بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الحالي 90.4% مقارنة بـ74.5%، كما بلغت النسبة للمدارس الخاصة بمصروفات 70.0% للعام الحالي مقارنة بـ66.8% للعام الماضي، أما بالنسبة للمدارس الخاصة لغات فبلغت النسبة 91.5% للعام الحالي مقارنة بـ 86.0% للعام الماضي، وبلغت النسبة المئوية للنجاح للمنازل والخدمات 52.0% للعام الحالي مقارنة بـ40.1% للعام الماضي.