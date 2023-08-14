خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة

تتيح اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، خلال ساعات رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 من طلاب شهادة الثانوية العامة المسجلين لرغبات المرحلة وفقاً للحدود الدنيا التي أقرتها الوزارة للشعب الثلاثة علمي رياضة وعلمي علوم و أدبي، إذ تعلن الوزارة مساء اليوم نتيجة المرشحين للكليات المختلفة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و المشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 سيكون متاحا لطلاب الثانوية العامة فور انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي الخاص بإعلان نتيجة المرحلة ووفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتا إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل 24 ساعة طوال أيام عمل تنسيق الجامعات 2023.

موقع تنسيق الجامعات 2023

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إتاحة النتيجة بالمجان لطلاب الثانوية العامة بالمجان عبر الموقع، وأنه لا توجد أي طرق غير موقع التنسيق للاطلاع على نتيجة الترشح والقبول بمختلف الكليات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

وفي السياق ذاته، يكشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية والقواعد والضوابط ومواعيد التقدم للالتحاق، منوها بأن غالبية الجامعات انتهت من إعلان مصاريف العام الدراسي الجديد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية.