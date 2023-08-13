بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني مساء يوم الخميس 10 أغسطس 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي، وذلك لمعرفة الكليات المرشحة لهم والتوجه إليها بالأوراق المطلوبة قبل ساعات من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، ونرصد لكم في السطور التالية تفاصيل إعلان التنسيق.

الحصول على رابط تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي

يتمثل رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي في موقع التنسيق الإلكتروني الذي سجل الطالب من خلاله رغبات الالتحاق الكليات والمعاهد، ولمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 سيتم اتباع هذه الخطوات:

-الدخول على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبى من هنـــــــــا.

-كتابة الرقم السري المدون على استمارة نجاح شهادة الثانوية العامة، ثم كتابة رقم الجلوس ستظهر صفحة بها بيانات الطالب الاسم والإدارة التعليمية والشعبة الخاصة به ليتم التأكد من صحة البيانات.

-يتم الضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لتظهر اسم الكلية المرشحة للطالب وكذلك اسم الجامعة.

-يجب طباعة بطاقة الترشيح والتوجه بها إلى الكلية المرشحة مع أخذ باقي الأوراق المطلوبة لتقديمها في شؤون الطلبة.