أفضل كليات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023.. علمي وأدبي
كتب:
حمدي عبد الله
09:40 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
مكتب التنسيق
ساعات قليلة، تفضل الآلاف من طلاب الثانوية العامة عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، إذ من المنتظر إعلانها اليوم، بعد غلق باب التنسيق وكتابة الرغبات الخميس الماضي، لذا يبحث قطاع عريض من الطلبة وأولياء أمورهم، عن أفضل كليات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات التي تنطلق بعد كشف نتيجة المرحلة الأولى.
وتتجه أنظار الطلاب، إلى معرفة أفضل الكليات المتاحة للقسم العلمي خلال المرحلة الثانية 2023، مقارنة بالعام الماضي، وفق وزارة التعليم العالي، من حيث المجاميع ونتيجة التنسيق والأماكن الشاغرة، ونستعرضها كما يلي لطلاب شعبة علمي علوم ورياضة:
أفضل كليات المرحلة الثانية 2023 لطلاب علمي
- كلية الطب البيطري.
- كلية التمريض.
- كلية العلوم.
- كلية الزراعة.
- كلية الحاسبات والمعلومات.
- كليات الذكاء الاصطناعي.
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
- كلية الإعلام.
- كلية الألسن.
أفضل كليات المرحلة الثانية 2023 لطلاب أدبي
وقياسًا على نتيجة تنسيق 2022، تكون أفضل الكليات المتاحة للقسم الأدبي، هي التجارة والآداب كما يلي:
- تجارة الزقازيق.
- تجارة جنوب الوادي.
- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية.
- تجارة بورسعيد.
- تجارة بنها.
- تجارة كفر الشيخ.
- تجارة أسوان.
- تجارة دمنهور.
- تجارة طنطا.
- تجارة السويس.
- تجارة العريش.
- تجارة أسيوط.
- تجارة مدينة السادات.
- تجارة سوهاج.
- تجارة انتساب موجه القاهرة.
- تجارة انتساب موجه الإسكندرية.
- تجارة انتساب موجه المنصورة.
- تجارة انتساب موجه عين شمس.
- تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان.
- تجارة انتساب موجه الزقازيق.
- تجارة انتساب موجه دمياط.
- تجارة انتساب موجه بنها.
- تجارة انتساب موجه المنوفية.
- تجارة انتساب موجه بورسعيد.
- تجارة انتساب موجه دمنهور.
- تجارة انتساب موجه أسوان.
- تجارة انتساب موجه السويس.
- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي.
- تجارة انتساب موجه طنطا.