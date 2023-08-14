أفضل كليات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023.. علمي وأدبي

ساعات قليلة، تفضل الآلاف من طلاب الثانوية العامة عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، إذ من المنتظر إعلانها اليوم، بعد غلق باب التنسيق وكتابة الرغبات الخميس الماضي، لذا يبحث قطاع عريض من الطلبة وأولياء أمورهم، عن أفضل كليات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات التي تنطلق بعد كشف نتيجة المرحلة الأولى.

وتتجه أنظار الطلاب، إلى معرفة أفضل الكليات المتاحة للقسم العلمي خلال المرحلة الثانية 2023، مقارنة بالعام الماضي، وفق وزارة التعليم العالي، من حيث المجاميع ونتيجة التنسيق والأماكن الشاغرة، ونستعرضها كما يلي لطلاب شعبة علمي علوم ورياضة:

أفضل كليات المرحلة الثانية 2023 لطلاب علمي

كلية الطب البيطري. كلية التمريض. كلية العلوم. كلية الزراعة. كلية الحاسبات والمعلومات. كليات الذكاء الاصطناعي. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. كلية الإعلام. كلية الألسن.

أفضل كليات المرحلة الثانية 2023 لطلاب أدبي

وقياسًا على نتيجة تنسيق 2022، تكون أفضل الكليات المتاحة للقسم الأدبي، هي التجارة والآداب كما يلي: