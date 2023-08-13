علا الشافعي: تتلمذت على يد «فطاحل» المهنة في «الأهرام»

تحدثت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، عن توليها منصب رئيس التحرير، وتحدثت عن الفرحة من زملائها والعاملين في الوسط الصحفي، وقالت: «الأمر كان بالنسبة لي مجرد صدمة وكنت اليوم في اجتماع مع زملائي وقلت لهم أنا في مرحلة ما بعد الصدمة».

مشاعر ما بعد توليها منصب رئيس التحرير

وأكملت علا في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»: «الشعور به تناقض الفرحة مصاحبها ارتباك كبير للغاية، وأن تكون على مستوى المسؤولية فأنا بطبعي شخص قلوق فما بالك بتولي هذه المسؤولية فالقلق مضاعف، اليوم السابع أنا من مؤسسيه وكل المتواجدين به زملاء وأساتذة كبار أعزاء على قلبي وعندما دخلت المقر القديم كان رمل فكنت منذ البداية في التأسيس وأنا في التجربة».

عمل المرأة في الإعلام

وأضافت عن اتخاذ القرارات بالنسبة للمرأة: «أنا أعمل عندما كنت في 2 جامعة وطوال الوقت يوجد إحساس وأنا عملت وسط فطاحل في الأهرام فبدأت متدربة في الأهرام وأكملت بها فعاصرت الأساتذة أنيس منصور وعاصرت الجيل الكبير وكان بالنسبة لي مكسب والسيدة عندما تعمل في مهنة كالإعلام تحتاج أن تصدر طوال الوقت أنها قوية».