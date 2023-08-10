علا الشافعي: أتمنى أن أكون على قدر مسؤولية رئاسة تحرير «اليوم السابع»
كتب:
شريف سليمان
12:26 ص | الخميس 10 أغسطس 2023
الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»
قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، إنها شعرت بالخوف والقلق بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيينها كرئيس تحرير للجريدة، موضحًة: «شعرت بإحساس خليط من الفرح والارتباك، فأنا أمام لحظة مفصلية في حياتي كلها».
علا الشافعي: عشت لحظة يمكنها تغيير حياتي
وأضافت علا الشافعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامي رامي رضوان: «هذه اللحظة يمكنها أن تغير حياتي كلها، لأنني في منصب جديد في حياتي المهنية من حيث العمل والتركيبة والتعامل وكل التفاصيل».
علا الشافعي: تلقيت ردود فعل رائعة
وتابعت الكاتبة الصحفية، بأن ردود الفعل من زملائها وأساتذتها هوّنت عليها: «بتجيلي نصائح طول الوقت من أساتذتي الكبار مثل عادل حمودة وحمدي رزق، لا أريد نسيان أحد، لكنهم لم يبخلوا عليّ بالنصيحة، وأنا ممتنة لذلك».
وواصلت: «أنا ممتنة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأنها حملّتني هذه المسؤولية وأتمنى أن أكون على قدر الثقة والطموح والتوقعات».