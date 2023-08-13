توقعات بتراجع أسعار الأرز عالميا نهاية الربع الحالي

انخفضت العقود الآجلة لمحصول الأرز إلى ما دون مستوى 16 دولارًا لكل مائة وزن، وظلت قريبة من أعلى مستوى لها في شهرين عند 16.2 دولار تم الوصول إليه في 24 يوليو، حيث أشارت التوقعات العالمية للأرز للفترة المقبلة إلى زيادة طفيفة في الإمدادات جنبًا إلى جنب مع انخفاض الاستهلاك، وانخفاض الصادرات، وأسهم أعلى مقارنة بتقييم الشهر السابق.

تنبع هذه الزيادة في العرض بشكل أساسي من وجود مخزونات أولية أكبر في الهند، ومن المتوقع أن يشهد الإنتاج العالمي زيادة طفيفة مقارنة بالشهر السابق، ومع ذلك، تراجعت الصادرات العالمية بسبب الحظر الفوري الذي تفرضه الهند على صادرات الأرز المطحون غير المصنف على أنه بسمتي أو مسلوق وتوقعات الصادرات الهندية أقل.

ولكن هذا الانخفاض قابله إلى حد ما تعزيز الصادرات من باكستان والبرازيل وفيتنام، وتقليص توقعات الاستهلاك العالمي للأرز، مدفوعة بانخفاض الواردات عبر مختلف البلدان في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، في غضون ذلك، شهدت مخزونات النهاية المتوقعة للفترة 2023/24 زيادة في جميع أنحاء العالم.

توقعات بتراجع أسعار الأرز عالميا

تاريخياً، وصلت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 24.46 دولار في أبريل من عام 2008، ومن المتوقع تداول الأرز عند 15.66 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 14.73 دولار في غضون 12 شهرًا.

أكبر مصدر للأرز

أكبر مصدر للأرز هي الهند حيث تمثل حوالي 40% تليها فيتنام وتايلاند وباكستان والولايات المتحدة، وأكبر مستهلك للأرز هي الصين ، تليها الهند وإندونيسيا وبنجلاديش وفيتنام.