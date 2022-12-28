تراجع الإنتاج العالمي للصلب 2.6% في نوفمبر.. والصين تتصدر الدول

بلغ إنتاج العالم من الصلب الخام للدول الـ64 التي قدمت تقاريرها إلى الرابطة العالمية للصلب 139.1 مليون طن في نوفمبر 2022، بانخفاض قدره 2.6% مقارنة بشهر نوفمبر 2021.

أنتجت إفريقيا 1.3 مليون طن في نوفمبر 2022، بانخفاض 11.4% عن نوفمبر 2021، وأنتجت آسيا 101.4 مليون طن، بزيادة 2.7%، وأنتج الاتحاد الأوروبي من الصلب 10.5 مليون طن، بانخفاض 17.9%.، في حين أنتج الشرق الأوسط 4.0 مليون طن بزيادة 11.6%، وأنتجت أمريكا الشمالية 8.9 مليون طن، بانخفاض 6.3%، وأنتجت روسيا ودول الكومنولث المستقلة الأخرى وأوكرانيا 6.5 مليون طن، بانخفاض 24.6%، وأنتجت أمريكا الجنوبية 3.4 مليون طن، بانخفاض 14.3%.

الصين الأكثر إنتاجا

شكلت البلدان الـ 64 المدرجة في الرابطة العالمية للصلب، ما يقرب من 98% من إجمالي إنتاج الصلب الخام العالمي في عام 2021.

وفي قائمة الدول الأكثر إنتاجاً، أنتجت الصين 74.5 مليون طن في نوفمبر 2022، بزيادة 7.3% عن نوفمبر 2021، وأنتجت الهند 10.4 مليون طن، بزيادة 5.7%، وأنتجت اليابان 7.2 مليون طن، بانخفاض 10.7%، وأنتجت الولايات المتحدة 6.4 مليون طن، بانخفاض 10.5%، وتشير التقديرات إلى أن روسيا أنتجت 5.6 مليون طن، بانخفاض 9.6%.

تركيا تنتج 2.4 مليون طن

جاءت كوريا الجنوبية تالياً بإنتاج 4.8 مليون طن، بانخفاض 18.1%، وأنتجت ألمانيا 2.8 مليون طن بانخفاض 17.9%، وأنتجت تركيا 2.4 مليون طن بانخفاض 30.7%، وأنتجت البرازيل 2.6 مليون طن بانخفاض 16.3%، وأنتجت إيران 2.9 مليون طن بزيادة 3.9%.