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تراجع الإنتاج العالمي للصلب 2.6% في نوفمبر.. والصين تتصدر الدول

كتب:

محمد الدعدع
09:32 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
حديد التسليح

حديد التسليح

بلغ إنتاج العالم من الصلب الخام للدول الـ64 التي قدمت تقاريرها إلى الرابطة العالمية للصلب 139.1 مليون طن في نوفمبر 2022، بانخفاض قدره 2.6% مقارنة بشهر نوفمبر 2021.

أنتجت إفريقيا 1.3 مليون طن في نوفمبر 2022، بانخفاض 11.4% عن نوفمبر 2021، وأنتجت آسيا 101.4 مليون طن، بزيادة 2.7%، وأنتج الاتحاد الأوروبي من الصلب 10.5 مليون طن، بانخفاض 17.9%.، في حين أنتج الشرق الأوسط 4.0 مليون طن بزيادة 11.6%، وأنتجت أمريكا الشمالية 8.9 مليون طن، بانخفاض 6.3%، وأنتجت روسيا ودول الكومنولث المستقلة الأخرى وأوكرانيا 6.5 مليون طن، بانخفاض 24.6%، وأنتجت أمريكا الجنوبية 3.4 مليون طن، بانخفاض 14.3%.

الصين الأكثر إنتاجا

شكلت البلدان الـ 64 المدرجة في الرابطة العالمية للصلب، ما يقرب من 98% من إجمالي إنتاج الصلب الخام العالمي في عام 2021.

وفي قائمة الدول الأكثر إنتاجاً، أنتجت الصين 74.5 مليون طن في نوفمبر 2022، بزيادة 7.3% عن نوفمبر 2021، وأنتجت الهند 10.4 مليون طن، بزيادة 5.7%، وأنتجت اليابان 7.2 مليون طن، بانخفاض 10.7%، وأنتجت الولايات المتحدة 6.4 مليون طن، بانخفاض 10.5%، وتشير التقديرات إلى أن روسيا أنتجت 5.6 مليون طن، بانخفاض 9.6%.

تركيا تنتج 2.4 مليون طن

جاءت كوريا الجنوبية تالياً بإنتاج 4.8 مليون طن، بانخفاض 18.1%، وأنتجت ألمانيا 2.8 مليون طن بانخفاض 17.9%، وأنتجت تركيا 2.4 مليون طن بانخفاض 30.7%، وأنتجت البرازيل 2.6 مليون طن بانخفاض 16.3%، وأنتجت إيران 2.9 مليون طن بزيادة 3.9%.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.