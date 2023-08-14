قبل إصابته بوعكة صحية.. مواقف إنسانية وخيرية للشيخ أحمد عمر هاشم

ما زال الإمام الدكتور أحمد عمر هاشم يتلقى الرعاية الطبية بأحد مستشفيات القاهرة وذلك بعد إجراء عملية جراحية له يوم الاثنين من الأسبوع الماضي وكان قد أفاد أحد أفراد عائلته وهو ابن شقيقه المستشار إسلام هاشم أن الشيخ حالته مستقرة وتقرر مغادرته المستشفى فور تماثله للشفاء حسب تقرير الأطباء المعالجين، ونستعرض في هذا التقرير أعمال الإمام قبل وعكته الصحية كان آخرها تجديد مسجد عزبة الأربعين.

بناء معاهد أزهرية لأبناء قرية الشيخ

قال الدكتور محمود هاشم شقيق الشيخ أحمد عمر هاشم والعميد الأسبق لكلية الدراسات العربية والإسلامية بنات بجامعة الأزهر والأستاذ المتفرغ في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أعمال شقيقه الإمام أحمد عمر هاشم الخيرية لا تنقطع منها ما يُعلَن عنه ومنها ما يتم في الخفاء ابتغاء لمرضات الله.

معاهد أزهرية لأبناء قرية الشيخ أحمد عمر هاشم

وأضاف المستشار إسلام هاشم ابن الشقيق الأصغر للدكتور أحمد عمر هاشم أن فضيلة الإمام تبرع ببناء عدد من المعاهد الأزهرية لأبناء قريته مسقط رأسه بني عامر وأبناء القرى المجاورة وتوابعهم لمراحل التعليم الأساسي من ابتدائي وحتى ثانوي وبلغ عدد المعاهد نحو ثلاثة تستوعب كثافات طلاب القرية والقرى المجاورة.

بناء مسجد التقوى على أرض تبرع من شقيقة الشيخ

وأشار ابن شقيق الشيخ إلى أنه تم التبرع ببناء مسجد أسماه التقوى، مشيرا إلى أن له شقيقة توفاها الله وكانت وصيتها أن يقام مسجدا ونفذت الوصية كما شاءت ليبقى اسم المسجد باقيا وتذكيرا لكل من دخله بتقوى الله والإنابة إليه حسبما أوضح فضيلة الإمام أحمد عمر هاشم عندما أطلق الاسم على المسجد.

وأردف ابن شقيق الإمام قائلا إن آخر الأعمال الخيرية للشيخ أحمد هاشم - قبل مروه بوعكة صحية - المعلن عنها وتبرع بها الدكتور أحمد عمر هاشم هو إحلال وتجديد مسجد عزبة الأربعين، لافتا إلى أنه قبل الاقبال على تجديده كان يبحث عن أرض لبناء مسجدا لمدة شهور، ثم فاجأه شقيقه الدكتور محمود بمسجد عزبة الأربعين الذي صعد الإمام منبره وكان وقتها طفلا، ثم وقع الاختيار على المسجد الذي كان بحاجة لتجديد وحظى بالإحلال والتجديد وظل باسمه مسجد الأربعين.