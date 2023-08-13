موعد خروج الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى وآخر تطورات حالته.. ابن عمه يكشف

طمأن الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، محبي ومتابعي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه بصحة جيدة في الوقت الحالي ولكنه ما زال في أحد المستشفيات بالقاهرة.

موعد خروج الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى

وأضاف «هاشم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ابن عمه الدكتور أحمد عمر هاشم، سيخرج من المستشفى نهاية الأسبوع الحالي: «بطمن كل الناس إن الدكتور أحمد بخير وصحته جيدة، ولكنه ما زال محتجزا في المستشفى للتأكيد على سلامته، وإن شاء الله هيخرج يوم من المستشفى الخميس أو الجمعة».

خضوع الدكتور أحمد عمر هاشم لجلسات العلاج الطبيعي

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية وأحد المقربين من أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، إنه حريص على زيارة الدكتور هاشم كل يوم، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة في الوقت الحالي، ويخضع لبعض جلسات العلاج الطبيعي قبل خروجه من المستشفى.

وأضاف هندي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور أحمد عمر هاشم انزعج من شائعة وفاته التي أطلقها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مطالبا جميع محبيه في مصر والوطن العربي بالدعاء له.