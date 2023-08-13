العقود الآجلة للقمح تتراجع لأدنى مستوى في شهرين.. كم السعر اليوم؟

تراجعت العقود الآجلة للقمح، متجاوزة 6.4 دولار للبوشل «البوشل يساوي 27 كيلوجرام»، مقتربة من أدنى مستوى لها في شهرين عند 6.3 دولار في الثالث من أغسطس، حيث عوضت توقعات ارتفاع الإنتاج من كبار المنتجين في العالم الإمدادات غير المؤكدة من أماكن أخرى.

وأشارت روسيا، أكبر دولة مصدرة في العالم، إلى وجود محصول وفير آخر للعام التسويقي الحالي، متغلبًا على المخاوف السابقة من الجفاف في سيبيريا، في غضون ذلك، صدرت الولايات المتحدة 565.7 ألف طن من القمح في الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس، وهو أعلى مستوى حتى الآن في السنة التسويقية الحالية، مما يشير إلى وفرة الحصاد، حيث تعافت المزارع الرئيسية في الغرب الأوسط من فترات الجفاف السابقة.

الممر التجاري في البلاد للسفن

من ناحية أخرى، ظل الإمداد من أوكرانيا غير مؤكد، حيث أبدى المستثمرون شكوكهم بشأن الممر التجاري في البلاد للسفن التي تصدر الحبوب من البحر الأسود، مشيرين إلى تزايد مخاطر العداء العسكري من القوات الروسية.

تاريخيا، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.50 دولار في مارس 2022، ومن المتوقع تداول القمح عند 6.07.57 دولار للبوشل بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 5.53.48 دولار في غضون 12 شهرًا.

أكبر منتجي القمح

أكبر منتجي القمح هم الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا، وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح تليها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتين، و شكلت أوكرانيا وروسيا ما يقرب من 30 ٪ من صادرات القمح العالمية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.