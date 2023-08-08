‎تحقيقات لمعرفة سبب انفجار صوامع القمح في تركيا.. إصابة 12 شخصا

أثار انفجار صوامع القمح في تركيا اهتمام العديد من الأشخاص حول العالم، ونشرت وسائل الإعلام العالمية تقارير عن وقوع انفجار شديد هز صوامع الحبوب بالقرب من ميناء ديرينس غربي تركيا، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

‎انفجار صوامع القمح في تركيا

وفتحت السلطات المحلية تحقيقا لمعرفة سبب انفجار صوامع القمح في تركيا، وتداولت تصريحات متضاربة من المسؤولين عما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن غبار القمح أو بسبب عمل تخريبي.

ووفقًا للمعلومات التي قدّمها سيدار يافوز، حاكم محافظة كوجالي التركية، فإنّ انفجار صوامع القمح في تركيا أدى إلى إصابة نحو 12 شخصًا، وفُتح تحقيق للكشف عن أسباب الحادث.

Several have been injured after an explosion hit a depot near Turkey's Derince port.



Local authorities are "investigating every possible reason" for the explosion.



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التحقيق في أسباب انفجار صوامع القمح في تركيا

وأفاد يافوز بأنّ الانفجار وقع في الـ02:40 مساءً بالقرب من صوامع تابعة لمجلس الحبوب التركي، وأن النتائج الأولوية تشير إلى أنّ أسباب انفجار ميناء تركيا حدثت بسبب ضغط غبار القمح خلال نقله من السفينة إلى الصوامع، ومع ذلك لا يزال التحقيق جاريًا لتحديد الأسباب الحقيقية وتفاصيل الحادث.

وأكد رئيس مجلس الحبوب التركي أحمد جولدال، أنّه لا يستبعد أن يكون الانفجار في ميناء تركيا الذي وقع أمس نتيجة عمل تخريبي، على الرغم من أنّ هذا الاحتمال يعتبر بعيدًا، مشيرا إلى أنّ هناك تشديدات أمنية في منطقة الميناء، حيث لا يُسمح لأي شخص بالدخول دون إجراءات فحص أمنية، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو موظفين أو أصحاب أعمال أو موظفين، ومع ذلك سيتم تقييم جميع الاحتمالات المحتملة للحادث.