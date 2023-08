‎تحقيقات لمعرفة سبب انفجار صوامع القمح في تركيا.. إصابة 12 شخصا

أثار انفجار صوامع القمح في تركيا اهتمام العديد من الأشخاص حول العالم، ونشرت وسائل الإعلام العالمية تقارير عن وقوع انفجار شديد هز صوامع الحبوب بالقرب من ميناء ديرينس غربي تركيا، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

وفتحت السلطات المحلية تحقيقا لمعرفة سبب انفجار صوامع القمح في تركيا، وتداولت تصريحات متضاربة من المسؤولين عما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن غبار القمح أو بسبب عمل تخريبي.

ووفقًا للمعلومات التي قدّمها سيدار يافوز، حاكم محافظة كوجالي التركية، فإنّ انفجار صوامع القمح في تركيا أدى إلى إصابة نحو 12 شخصًا، وفُتح تحقيق للكشف عن أسباب الحادث.

Several have been injured after an explosion hit a depot near Turkey's Derince port.



Local authorities are "investigating every possible reason" for the explosion.



See more https://t.co/5E1PjSAEFc pic.twitter.com/1S8fv6SBWr