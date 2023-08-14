إحالة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في مدينة نصر للمحاكمة الجنائية

قرر المحامي العام لنيابات القاهرة الكلية، بإحالة تشكيل عصابي مكون من شخصين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، مع استمرار حبس المتهمين لتحديد جلسة أمام أحد الدوائر.

معلومات وتحريات الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار مهجور كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف العقار أمكن ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة القسم، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على حفرة بعمق 15 مترا، والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.