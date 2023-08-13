تجديد حبس «لص الخليفة» لسرقته المواطنين بالشارع.. ارتكب 9 وقائع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عنصر إجرامي 15 يومًا على ذمة التحقيقات تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب الخطف، وذلك بعد ارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة الخليفة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيهما المخدرات من عدمه.

حملة أمنية من قسم الشرطة لضبط الخارجين عن القانون

ترجع تفاصيل الواقعة عندما خرجت حملة أمنية من قسم شرطة الخليفة، وأثناء السير بأحد الشوارع تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الصف، حال وجوده بأحد الشوارع بدائرة القسم، وذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف وبحوزته 5 هواتف محمولة، ومبلغ مالى مجهولين المصدر.

ارتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب

وبمواجهته أقر بسرقة الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، وبتطوير المناقشة أقر بارتكابه 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وقام بإرشاده عن باقي المسروقات المستولى عليها وضبطها داخل مسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.