محافظ الفيوم الأسبق يكشف تفاصيل ما حدث بعد فض اعتصام رابعة

قال الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، إنه عندما تقرر تعيينه محافظا للفيوم في 14 أغسطس 2013 لم يكن يتخيل أن الأمور ستسير بهذه الصورة، والتقى حكمدار الفيوم، الذي أخبره في أول يوم عمل بأن المحافظة محاصرة، مضيفا: «تعييني كان مفاجأة لي، وعندما سافرت الفيوم كانت لدى أحلام كثيرة متعلقة بالسياحة وتطوير المحافظة ولكن فوجئت بالوضع بعد وصولي».

اقتحام مبنى المحافظة

وتابع «عطية» خلال استضافته في لقاء الإعلامي محمد الباز، فى حلقة اليوم من برنامج «الشاهد» فى موسمه الثانى، على شاشة إكسترا نيوز، «المشهد أمام المحافظة كان صعبا من أدخنة وإطارات تحترق وزجاجات مولتوف تلقى على المبنى، وفي الحقيقة الفيوم كانت معقل للجماعات الإرهابية وما حدث وقتها كان رد فعل لفض اعتصام رابعة الإرهابي، واستهدفوا المبنى لأنه أهم مبنى في المحافظة»، مضيفا أنه التقى المستشار العسكري في المحافظة والذي طلب منه مغادرة المبنى.

مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف «الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وقتها وزيرا للدفاع، وتحدث إلى هاتفيا وقالى في عبارات محددة، سيادة المحافظ أمام مبنى المحافظة في مدرعة في انتظارك ستنقلك و4 جنود مصابين وتغادر المنطقة فورا».