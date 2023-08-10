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سامح عيد: جماعة الإخوان استخدمت وجدي غنيم ولم يصل لرتبة عامل

كتب:

محمد أيمن سالم
02:03 ص | الخميس 10 أغسطس 2023
سامح عيد

سامح عيد

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن وجدي غنيم كان مُحبًا ولم يصل إلى مرتبة العامل، مشيرًا إلى أن تنظيم الإخوان في سبعينيات القرن الماضي كان تنظيمًا سريًا خاصًا مكتمل الأركان.

تأثير وجدي غنيم

وأضاف عيد، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «الإخوان كانوا عارفين تأثير وجدي غنيم لذلك استخدموه».

وتابع: «هناك أمر كان يتم داخل التنظيم الخاص يسمى عملية التوثيق والتضعيف، بمعنى أنه ممكن يعلي شخص درجة أو ينزله درجة» موضحًا أن درجة النقيب داخل الجماعة تكون للقيادات العليا وهو أعلى من العامل.

التنظيم الخاص للإخوان به نوع من العبودية

إلى ذلك، أكد أن التنظيم الخاص للإخوان به نوع من العبودية: «يقولون لك اعتبر في نفسك الخطأ وفي القيادة الصواب».

يُذاع «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» في الجزء الثاني لتوثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.

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