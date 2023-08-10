سامح عيد: جماعة الإخوان تقوم على الشُعَب والتنظيم السري الخاص

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يقوم على قسم الشُعَب والتنظيم السري.

المرحلة الأولى في الإخوان

وأضاف عيد، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أول مرحلة لازم تدخل المسجد كمحب ثم بعد ذلك ينتقون الناس ويتجاهلون الباقي».

وتابع: «تبدأ الجماعة بعد ذلك وضع المنضمين للإخوان في أسر بالبيوت، والأمر كله عبارة عن تنظيم خاص، وبعد كده تبدأ تنزلك أوامر الجماعة ويأخذك معسكرات جهادية».

تقسيم الإخوان إلى 7 درجات

واستكمل: «الموضوع في الإخوان مقسم إلى 7 درجات وهي محب، مؤيد، منتظم، منتسب واحد، منتسب 2، عامل، ونقيب» مؤكدًا أنه عندما قال هذا الكلام في عام 2011 الإخوان انزعجوا جدًا.

وواصل: «عندما يصل الإخواني إلى منصب نقيب فهذا تنظيم خاص داخل التنظيم الخاص وكان تابعًا لمحمود عزت، وهؤلاء يكتبون تقارير في الإخوان، ويحددون من يدخل مجلس الشعب ومن لا».