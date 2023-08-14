مشهد مؤثر بتشييع جنازة 5 شباب من أسرة واحدة بالدقهلية.. الملعب امتلأ بالناس

شهدت محافظة الدقهلية، واقعة مأساوية بمصرع 5 شباب من أسرة واحدة من قرية سنتماي بمركز ميت غمر بالدقهلية، إذ كانوا في طريقهم للمنزل بعد عودتهم من حفل زفاف فاصطدمت بهم سيارة على طريق كفر شكر مما أدى إلى وفاتهم جميعا.

وخرجت القرى لتشييع جنازتهم، وارتدت النساء الأسود وشهدت الجنازة مشاهد مهيبة جاءت بالدموع والبكاء حزنا على فراق الشباب.

مشاركة الآلاف من قرى أخرى في الجنازة

وجاء العديد من الأهالي من مختلف قرى محافظة الدقهلية من أجل المشاركة في تشييع جنازة 5 أشخاص بقرية سنتماي، إذ لم تقتصر الجنازة فقط على أهالي القرية، ولكن خرج الآلاف خلفهم في مشهد مهيب، فامتلأ الملعب بالمصليين لأداء صلاة الجنازة في صمت ووجع.

دموع وزغاريد في آن واحد للنساء

واتشحت النساء باللون الأسود وخرجت من قرية سنتماي والقري المجاورة من أجل أداء صلاة الجنازة والمشاركة في وداع مهيب لـ5 شباب من محافظة الدقهلية، وأطلقن الزغاريد تعبيرا عن سعادتهم لأنهم عرسان الجنة على حد وصفهم، ليصحب ذلك البكاء والدموع في مشهد مليء بالوجع.

ممر لمرور الجثث لتشييع جنازتهم بالدقهلية

وخرج الأهالي لعمل ممر تمر من خلاله الجثث ال5 لشباب القرية، في صمت ووجع وحزن شديد على ما أصاب أسرة واحدة في ليلة وضحاها، فعاشت القرية ليلة حزينة مؤلمة.

ووقف الجميع في خشوع وصمت أمام مشهد مهيب مؤلم لكل المشاركين في الجنازة لتمتلئ القرية بالآلاف من كل القرى المجاورة يسيرون خلف 5 جثث لتوديعهم إلى مثواهم الأخير ودفنهم في مقابر العائلة.