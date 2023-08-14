أماكن قطع المياه في بني سويف لأعمال الصيانة اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أماكن قطع المياه في بني سويف، اليوم الإثنين، وذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة بمحطة الشيخ عابد بمركز سمسطا، وتوقفها عن العمل، ما يترتب عليه قطع المياه في عدة أماكن بالمحافظة.

أماكن قطع المياه في بني سويف

وأشارت الشركة في بيان إلى أماكن قطع المياه في محافظة بني سويف اليوم الإثنين، إذ من المقرر قطعها من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً، في مدينة سمسطا ومجلسي قروي مازورة والشنطور.

قطع المياه في مدينة سمسطا واعتذار الشركة

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عقب إعلانهت عن أماكن قطع المياه في مدينة سمسطا ومجلس قروي الشنطور ومجلس قروي مازورة خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لمحطة الشيخ عابد لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

إجراء أعمال صيانة بمحطات مياه الشرب

وتجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أعمال الصيانة اللازمة، لضمان عمل المحطات بالشكل المطلوب وفي إطار رفع الخدمة بتلك المحطات.