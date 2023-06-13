قطع المياه لمدة 16 ساعة عن بعض المناطق في بني سويف.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن قرية هربشنت وتوابعها، وذلك غدا الأربعاء 14 يونيو الجاري اعتباراً من 8 صباحاً حتى 12 ليلًا، نظرًا لأعمال تطهير محطة مياه هربشنت بمركز ببا.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب في محافظة بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية هربشنت بمركز ببا جنوب المحافظة.

مواعيد قطع المياه في بني سويف

ومن المقرر أن يكون انقطاع المياه في تلك المناطق بمحافظة بني سويف من الساعة الثامنة صباحًا غدًا الأربعاء، وحتى الساعة الثانية عشر ليلًا لمدة 16 ساعة.

الشركة تعتذر للمواطنين عن فترات الانقطاع

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.