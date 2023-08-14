إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائي إثر تناولهم طعاما فاسدا بملوي في المنيا

أصيب 9 أشخاص، بحالات تسمم إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة، بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وجري نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 9 أشخاص بالتسمم في ملوي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن إصابة 9 أشخاص من قرية الشرافية، التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة بالتسمم الغذائي، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وبانتقال قوات الأمن وسماع أقول المصابين، أكدوا أن إصابتهم جاءت نتيجة تناولهم طعاما فاسدا معدا بالمنزل، وعلى إثرها أصيبوا بأعراض التسمم الغذائي القيء والإسهال والسخونة.

نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مركز ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.