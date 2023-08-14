«ولادك يا مصر».. شباب يتطوعون لنظافة وطلاء حوائط مركز شباب في السويس

قام عدد من الشباب المتطوعين بمركز شباب السيد هاشم بحي الجناين في محافظة السويس، بأعمال دهان الحوائط ونظافة محيط مركز الشباب وبين الملاعب، وذلك بإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

مشروع نظافة ودهانات مركز شباب السيد هاشم بحي الجناين

نفذت إدارة الشباب بمديرية الرياضة بالسويس، مشروع نظافة ودهانات مركز شباب السيد هاشم بحي الجناين، حيث أجرى المتطوعون من الشباب والفتيات أعمال الطلاء لسور المركز الداخلي ونظافة المدخل العمومي والمركز بالكامل.

من جانبه، صرح عادل الشيمي، وكيل وزارة الشاب والرياضة بالسويس، لـ«الوطن»، أن مشروع النظافة والدهانات الذي تنفذه إدارة الشباب بالمديرية يهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، واستثمار أوقات الفراغ بالإضافة إلى أنه يعود بالنفع على المجتمع وعلى المترددين والمشاركين في أنشطة المركز، وهذا العمل يبث فيهم روح الاهتمام والتعاون في الحفاظ على المنشآت الرياضية والعمل على نظافتها وصيانتها بشكل مستمر.

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب محافظة السويس، تشهد حملات نظافة ودهانات، وتشجير ومشروعات لإحياء الحرف اليدوية وتعليم فن التفصيل والفنون التشكيلية وحملات توعوية واجتماعية وطبية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودعم وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.