إصابة عامل بمشاجرة لخلافات الجيرة في سوهاج

أصيب عامل بمشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث يفيد بوجود مشاجرة ومصاب بناحية الرشايدة دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين أن طرفيها كل من، طرف أول، عبد الرحمن ا ب ع سن 20 عاما عامل زراعي مصاباً بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالفخذ الأيمن وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وطرف ثان درويش ص ر ب، سن 40 عاما عامل زراعي وحاتم ع ع ر ب سن 19 عاما عامل زراعي، وجميعهم مقيمون بذات الناحية، بمركز العسيرات.

ضبط المتهمين وتحرير محضر

وقد تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني، بندقية آلية وقد تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر واتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري صوبه من السلاح المضبوط بحوزته نجم عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.