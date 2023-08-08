القبض على 3 متهمين بإنهاء حياة مزارع بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

لقى مزارع خمسيني بمحافظة سوهاج مصرعه، بسبب خلافات الجيرة بمحافظة سوهاج، وتم القبض على المتهمين بقتله.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج التعليمي، لمركز سوهاج بوصول المدعو، محمد ر ع ا، سن 58 عاما، مزارع، مقيم بناحية الشوش بدائرة المركز، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالبطن.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال وسؤال ذويه أفاد شقيقه المدعو «إبراهيم ر ع ا»، 41 عاما، عامل، اتهم كل من: «أشرف ا ح م»، 50 عاما، موظف، وشقيقه «فراج ا ح م»، 56 عاما، عامل، ونجل عمومتهما «السيد ا ع م»، 24 عاما، عامل، ومقيمون بذات الناحية، بالتعدي على شقيقه المذكور، وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزة الثالث، أثناء قيادة المجني عليه السيارة خاصته ملاكي بطريق المنشاة – سوهاج الزراعي بذات الناحية، مما أدى إلى سقوط السيارة بترعة نجع حمادي لخلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة.

تحرير محضر بالواقعة

وقد تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم (بندقية آلية) بإرشاد المتهم الثالث وبمواجهتهم، أقرو بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.