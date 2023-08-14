إصابة شقيقين بمشاجرة لخلافات أسرية في سوهاج

أصيب شقيقان بمشاجرة لخلافات أسرية بسوهاج، وجرى نقلهما نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وجود مشاجرة ومصابين بناحية الحلافي دائرة المركز البلينا.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين أن طرفيها كل من، طرف أول، مأمون ف ت ع سن 32 عاما مزارع مصاباً بجرح قطعي بمنتصف الصدر وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وبين طرف ثان، بدر ف ت ع سن 35 عاما سائق شقيق الطرف الأول مصاباً بجرح قطعي باليد اليمني وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي ومقيمان بذات الناحية.

ضبط طرفي المشاجرة

وقد تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض «سكين» وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض «سكين»، وقد تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات أسرية فيما بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.