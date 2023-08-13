حبس طرفي مشاجرة بسبب خلافات بينهما بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس طرفي مشاجرة، اندلعت بسبب الخلافات بينهما، بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة مدينة نصر، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيهما المخدرات من عدمه.

فيديو رصد المشاجرة على «فيسبوك»

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة تم اكتشافها عندما فحصت الأجهزة الأمنية فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (سائق مركبة توك توك) وطرف ثان (أحد الأشخاص) بسبب خلاف بينهما، حول قيمة أجرة استقلال الطرف الثاني لمركبة التوك توك، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها سائق مركبة التوك توك بخلع ملابسه العلوية ومحاولة التعدي على الثاني باستخدام عصا خشبية شوما كانت بحوزته.

ضبط طرفي المشاجرة

ونجحت الأجهزة في ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ومركبة التوك توك، قيادته، وبمواجهتهما أيد ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.