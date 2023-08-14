أوكرانيا تعلن حالة التأهب للتحذير من غارة جوية في «أوديسا»

أعلنت السلطات الأوكرانية، من جديد، حالة التأهب للتحذير من غارة جوية في «أوديسا» الواقعة جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دوت انفجارات في مدينة «أوديسا» الواقعة جنوب أوكرانيا، فيما أعلنت السلطات حالة تأهب للتحذير من غارة جوية في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت وسائل الإعلام الأوكرانية، إلى سلسلة انفجارات جديدة في «أوديسا»، وقالت إن هناك 5 تقارير على الأقل عن انفجارات جديدة في المدينة.

حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في كييف

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في مناطق: «كييف، خاركيف، بولتافا، دنيبروبيتروفسك، سومي ، تشيرنيهيف» وفي الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا في «مقاطعة زابورجيا».

ووقعت انفجارات في الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في «مقاطعة زابوريجيا»، فيما أقر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بمسؤولية «كييف» عن محاولة هجوم فاشلة على «جسر القرم»، أمس الأول السبت، وفقالما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

زيلينسكي: أوكرانيا ترد يوميا على التصرفات الروسية

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين على «جسر القرم» في هجومين منفصلين. وأوضح الرئيس الأوكراني، إن بلاده ترد يوميا ضمن إطار عملية خاصة على التصرفات الروسية.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة «ساوث تشاينا مورينينج بوست» الصينية، إن روسيا، أصبحت الشريك الرئيسي للصين، حيث استضافت معها معظم التدريبات العسكرية في العقد الماضي، مشيرة إلى أن منذ المؤتمر الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، أجرت الدولتين ما لا يقل عن 45 تدريبات عسكرية مشتركة، بينها 20 تمرينًا ثنائيًا حصريًا.

وأضافت الصحيفة الصادرة في «هونج كونج»، أن باكستان أصبحت ثاني أهم شريك عسكري لبكين.