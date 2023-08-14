شرط وحيد من إدارة الزمالك للموافقة على رحيل «زيزو»

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن شرط نادي الزمالك، للسماح برحيل لاعبه ونجمه الأول أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامجه «ملعب أون تايم»، المذاع علة قناة «أون تايم سبورتس»: «موضوع زيزو تم حسمه، لو أراد الرحيل عن ناد الزمالك، عليه إحضار عرض رسمي، وستكون الكلمة العليا في هذا الأمر لإدارة نادي الزمالك في المقام الأول في أمر رحيله من عدمه».

وأضاف: «مسئولو نادي الزمالك أخبروا زيزو بأنه إذا أراد الرحيل عن نادي الزمالك هذا الصيف، فعليه إحضار عرض رسمي بقيمة 250 مليون جنيه».

وأتم: «نادي الزمالك حدد 250 مليون جنيه لبدء المفاوضات حول رحيل زيزو».

4 عروض سعودية لضم زيزو

وكان مصدر خاص داخل نادي الزمالك، أكد في تصريحات خاصة سابقة للوطن سبورت، أن زيزو يمتلك 4 عروض من الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، وحدث تفاوض بالفعل خلال البطولة العربية، إلا أن إدارة النادي ترفض رحيله.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو بنهاية عام 2025، ويرغب مسؤولو النادي والمدير الفني في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.