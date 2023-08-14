استعراض قوي.. زعيم كوريا الشمالية يقود مدرعة قتالية «صور»

قاد زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون» بنفسه مركبة مدرعة قتالية متعددة الأغراض تم تطويرها حديثا أثناء زيارته مصنعا لإنتاج المركبات المدرعة القتالية، داعيا خلال زيارة إلى مصنع لإنتاج ناقلات الصواريخ والقاذفات التكتيكية «تي إيه إس» إلى إنتاج أجهزة «تي إيه إل إس»، أكثر حداثة تؤدي لحد كبير إلى استعدادات الجيش المثالية للحرب.

«كيم جونج أون» يزور مصانع عسكرية رئيسية

وزار زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، مصانع عسكرية رئيسية، من بينها مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الاثنين.

وأكد زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، خلال زيارة استمرت يومين للمصانع الكبرى المنتجة للصواريخ الاستراتيجية وقاذفات صواريخ وأسلحة عسكرية أخرى يومي الجمعة والسبت الماضيين، على أن جودة الاستعدادات للحرب تعتمد على تطوير صناعة الذخائر، مشجعا على تحسين القدرة الإنتاجية والإنتاج الضخم للأسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

زعيم كوريا الشمالية يشيد بآخر عمليات تشغيل للهاوتزر

وأعرب زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، عن رضاه عن تركيز المصنع في الآونة الأخيرة على إنتاج الصواريخ التكتيكية وزيادة القدرة الإنتاجية، وقدم زعيم كوريا الشمالية، هدفا مهما يتمثل في زيادة قدرة إنتاج الصواريخ بشكل كبير في مصنع إنتاج الصواريخ التكتيكية، مشيدا بآخر عمليات تشغيل للهاوتزر.

ودعا «أون»، إلى دعم جذري لقدرة إنتاج الصواريخ في كوريا الشمالية، وأشار الرئيس الكوري الشمالي، إلى أن جيش بلاده يتعين أن يكون مزودًا بقوة عسكرية ساحقة للتعامل مع أي حرب في أي لحظة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي سياق آخر، وصف زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، خلال زيارة إلى «قرية أنبيون» بإقليم كانجوون، المسؤولين المحليين بغير مسؤولين وغير مبالين لفشلهم في منع الأضرار الناجمة عن «إعصار خانون»، وقال إن 200 هكتار«1 هكتار = 2.381 فدانا» من الأراضي الزراعية فى «أوجي ري» بـ«قرية أنبيون»بإقليم كانجوون غمرتها المياه بسبب أسلوب العمل القديم وغير المسؤول لأجهزة التوجيه الزراعي والمنظمات الحزبية.

وأصدر زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، تعليمات للمسؤولين لتعزيز استجابة الحكومة للكوارث الطبيعية.