5 أحداث دولية خلال يوم.. هجوم جديد على بعثة «مينوسما» في مالي

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين سياسية وتكنولوجية، كان من أهمها، الهجوم الذي تعرضت له قافلة تابعة لبعثة«مينوسما» الأممية في مالي.

وفي مالي، الواقعة غرب إفريقيا، أصيب 3 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «مينوسما» في هجومين، مشيرة في بيان، إلى تعرض «قافلة مينوسما» المغادرة لـ«بيرا» للهجوم مرتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي 30 يونيو الماضي، تبنى «مجلس الأمن الدولي» بالإجماع، القرار 2690، لينهي مهام بعثة حفظ السلام الأممية في مالي «مينوسما».

وفي ألمانيا، أسفرت صاعقة برق، ضربت في «منطقة أونترانزينجن» جنوب شرق مدينة «شتوتجارت» الواقعة جنوب غرب البلاد، أمس الأول السبت، عن مصرع مواطن متأثرا بإصاباته، كما أصيب طفل يبلغ من العمر «11 عاما» وامرأة «43 عاما»، بإصابات خطيرة، فيما أشارت السلطات إلى إصابة 6 أشخاص.

كما أسفر الحادث عن إصابة امرأة «40 عاما»، ونجلا المرأة بصدمة طفل «4 سنوات» ورضيعة «نحو 11 شهرا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

دوروف: بداية مرحلة جديدة في تاريخ «تليجرام»

تكنولوجيا، قال الرئيس التنفيذي، مؤسس «تليجرام»، بافل دوروف، إنه سيكون بإمكان المستخدمين البدء بنشر القصص «ستوري» بشكل مجاني وتدريجي، مشيرا، على قناته، إلى بداية مرحلة جديدة في تاريخ «تليجرام».

من جانبه، شكك المؤسس المشارك لميتا «فيسبوك سابقا»، مارك زوكربيرج، في جدية مؤسس «سبيس إكس»، مالك إكس«تويتر سابقا»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بشأن النزال باسلوب معارك الدفاع عن النفس في حلبة ثمانية الأضلاع «أوكتاجون».

وفي فرنسا، قالت وسائل إعلام محلية، إن زيارة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث وعقيلته كاميلا إلى فرنسا، ستتم في سبتمبر المقبل بعد تأجيلها في نهاية مارس الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

صحيفة فرنسية تكشف ميعاد زيارة ملك بريطانيا إلى باريس

وتأجلت زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا، في 26 مارس الماضي، عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التأجيل قبل يومين فقط من وصوله، بسبب خطر اندلاع أعمال عنف في خضم احتجاجات على إصلاح نظام التقاعد.

وأشارت صحيفة «سود ويست» الفرنسية، إلى أن الزيارة ستتم في موعد قريب من 20 سبتمبر المقبل، وتشمل مدينة بوردو في 22 من الشهر ذات.