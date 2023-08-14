أمريكا في يوم.. تصريحات مسيئة بشأن ابن بايدن وارتفاع ضحايا انفجار بنسلفانيا

شهدت أمريكا خلال الساعات الماضية أحداثا تنوعت ما بين سياسية وأمنية من أهمها تصريحات عضو لجنة الرقابة والمحاسبة في مجلس النواب جيمي روسكين حول هانتر نجل الرئيس جو بايدن، والعثور على 5 جثث جراء انفجار منزل في غرب ولاية بنسلفانيا.

نجل الرئيس الأمريكي مدمن على المخدرات

وقال عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الديمقراطي جيمي روسكين، إن هانتر نجل الرئيس جو بايدن ارتكب الكثير من الأشياء غير القانونية، مضيفا أن نجل الرئيس مدمن مخدرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ومنذ 3 أيام عين وزير العدل المدعي العام ميريك جارلاند للتحقيق في قضية هانتر، فيما يواجه بايدن الابن 3 تهم بينها التهرب الضريبي المتعمد، وامتلاك مسدس غير مرخص وتعاطي المخدرات.

وأشار روسكين إلى أن التحقيق في قضية نجل الرئيس لا يجري بشكل سلس، معربا عن ثقته في أن السياسيين الأمريكيين لا ينبغي أن يتدخلوا في عمل النظام القضائي وأن يسمحوا لمحاكمة هانتر بأن تتبع مجراها.

وفي بنسلفانيا عثرت السلطات على 5 جثث، بينهم 4 بالغين ومراهق جراء انفجار منزل في غرب الولاية تسبب في تدمير 3 مبان وألحق أضرارا بما لا يقل عن 12 مبنى آخر.

أحد مصابي انفجار بنسلفانيا في حالة حرجة

من جهة أخرى، أعلن نائب مدير خدمات الإطفاء الطوارئ في مقاطعة أليجيني، ستيف إمبارلينا إن من بين الأشخاص الـ3 الذين جرى نقلهم للمستشفيات ولا يزال أحدهما في حالة حرجة، فيما أشار المدير التنفيذي في مقاطعة أليجيني ريتش فيتزجيرالد إلى يوم حزين، لجميع الناس في المجتمع وفي المنطقة.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الأمريكية إنه جرى تقييم وضع أكثر من 20 من رجال الإطفاء، إذ تأثر بعضهم بسبب الإنهاك الحراري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.