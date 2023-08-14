وسائل إعلام: انفجارات في أجزاء خاضعة لسيطرة أوكرانيا في مقاطعة خيرسون

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الاثنين، وقوع انفجارات في الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في «مقاطعة خيرسون» الواقعة جنوب البلاد، فيما قالت وسائل إعلام روسية بينها وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن القوات الأوكرانية، قصفت «دونيتسك» باستخدام 4 قذائف عنقودية من عيار 155 ملم.

إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص

وفي وقت سابق، أعلن أوليه كيبر حاكم «أوديسا» الأوكرانية المطلة على «البحر الأسود»، عن قصف روسي على ميناء المدينة ليلا، مشيرًا عبر «تليجرام»، إلى إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص في هجوم على المدينة الساحلية.

وأوضح «كيبر»، أن نتيجة القصف الروسي على مدينة «أوديسا» اندلعت عدة حرائق وتطاير النوافذ من المباني، وفقا لما ذكرته قناة «الحرة» الإخبارة الأمريكية.

وأعلن مسؤولون أوكران، في وقت سابق، اليوم الاثنين حدادا على قتلى القصف الروسي على «خيرسون»، أمس الأحد، أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم رضيعة «22 يوما»، وإصابة ما لا يقل عن 22 آخرين.

من جانبها، قالت «الشركة الروسية المتحدة» لبناء السفن، على لسان رئيسها، أليكسي رحمانوف، إن الأسطول يحصل على 5 سفن جديدة على الأقل بحلول نهاية 2023، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي».