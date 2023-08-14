«جنايات الجيزة» تعاقب متهمًا لقتل آخر بالسجن المشدد 15 سنة

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، أحد الأشخاص لإدانته بقتل آخر لخلافات الجيرة في دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامه المصاريف الجنائية.

قتل عمد مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «عوض. ح» في غضون مايو من عام 2021 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، بقتل المجني عليه «محمود. ا» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن سدد له ضربة بسلاح كان بحوزته بسبب خلافات بينهما حول الجيرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم كان دائم الشجار مع المجني عليه بسبب خلافات الجيرة، ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استل على إثرها الجاني سلاحًا أبيضًا وسدد له طعنة نافذة والتي أودت بحياته حسب تقرير الصفة التشريحية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم أحرز وحار سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهة المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.