هل يمنع تركيب العداد الكودي من تحرير محضر سرقة التيار؟.. «الكهرباء» تجيب

يتساءل عدد كبير من قاطني الوحدات السكنية بالمباني المخالفة والعشوائية هل التقديم على طلب لتركيب العداد الكودي يلغي حالة الممارسة «سرقة التيار»، بحيث تمنع عمل محضر سرقة التيار؟.. وعن الهدف من تركيب عداد كودي.. وما هي الخطوات التي يجب أن أيتم اتباعها لتركيب عداد أول مرة لشقة سكنية؟.

الهدف من تركيب عداد كودي هو حفاظ على مستحقات شركات الكهرباء

كشف قسم القراءات لهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن العداد الكودي يلغي حالة الممارسة ويمنع عمل محضر سرقة التيار، لافتا إلى أن الهدف من تركيب عداد كودي هو الحفاظ على مستحقات شركات الكهرباء حيث يقوم البعض بتوصيل التيار بطريقة غير شرعية دون عدادات مما يعود بالضرر على الشبكة الكهربائية ويؤثر على المشتركين الآخرين على هذه الشبكات.

العدادات الكودية لا تثبت أي ملكية لصاحب العقار

أشار قسم القراءات لهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات عبر المنشور إلى أن العدادات الحكومية التي يتم توصيلها في مثل هذه الحالات لا تثبت أي ملكية لصاحب العقار «عداد كودي» وإنما يتم تركيبها للحفاظ على مستحقات شركات الكهرباء.

تتم المحاسبة طبقاً لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد الأسمى

وقال قسم القراءات لهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات إن العداد الكودي، عداد بدون اسم ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمنتفع، وتتم المحاسبة طبقاً لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد الأسمى «القانوني».

استيفاء الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم

وأوضح قسم القراءات لهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات أن الخطوات التي يجب أن يتبعها الشخص لتركيب عداد أول مرة هو تسجيل حساب على المنصة الموحدة واختيار خدمة تحويل الممارسات إلى عدادات كودية أو تركيب عداد قانوني واستيفاء الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم والمقايسات المطلوبة بعد المعاينة.