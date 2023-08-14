إصابة موظف وسائق «توك توك» في مشاجرة بأبو النمرس

أُصيب شخصان في مشاجرة بينهما، وأحدث كل منهما إصابة للآخر بأبو النمرس، وتمّ نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من مستشفى القصر العيني

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى القصر العيني بوصول موظف بشركة خاصة 40 سنة، مصاب بطعنات في البطن والصدر والرقبة في مشاجرة، وانتقل المقدم مصطفى المهدى رئيس مباحث أبو النمرس والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

مشادة كلامية

وبالانتقال والفحص تبين أن المصاب كان بصحبة زوجته في زيارة لوالدها في منطقة شبرامنت، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينه وبين شاب سائق توك توك 35 سنة مصاب بجرح قطعي بالرقبة وجروح متفرقة بالجسم، تطورت إلى مشاجرة وأحدث كل منهما إصابة الآخر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت الحراسة، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.