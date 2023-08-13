انهيار منزل مكون من 5 طوابق في حدائق القبة دون وقوع إصابات بشرية

شهد شارع مصطفى عمر، بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، انهيار منزل مكون من 5 طوابق دون وقوع إصابات، وتكثف فرق الإنقاذ البري بالقاهرة من جهودها للبحث عن أي أشخاص أسفل المنزل.

انهيار عقار قديم في شارع مصطفى عمر

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا بانهيار منزل قديم في شارع مصطفى عمر بدائرة قسم حدائق القبة، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إنقاذ بري لمكان انهيار المنزل، تحسبا لوجود أشخاص داخله، وانتقلت لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة المنزل المنهار، وتحديد سلامة العقارات المجاورة، ويقوم رجال مباحث القاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث، كما تم الاستعانة بلوادر الحي لإزالة الأنقاض.

العقار صادر له قرار إزالة منذ عامين

وتبين من معاينة النيابة والتحقيقات، أن العقار صادر له قرار إزالة منذ عامين وخالٍ تمامًا من السكان، وحرر محضر بالحادث وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.