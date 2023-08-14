تجديد حبس شخصين بتهمة محاولة غسل 50 مليون جنيه في الشرقية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لمحاولتهما غسل 50 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة بمحافظة الشرقية.

وكانت جهات التحقيق أمرت خلال جلسة سابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

غسل أموال وإخفاء مصدرها

وضبط رجال الشرطة في الشرقية شخصين للاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، وتبين أن المتهمين جمعا مبالغ كبيرة، وحاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق شرائهما العقارات والأراضي، وشراء السيارات.

كما تبين قيامهم بإيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية، أوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.